Якої шкоди наробила російська ракета на Тернопільщині

Минула доба на Підгаєччині пройшла неспокійно…

Внаслідок чергової масованої ракетної атаки росії по Україні є влучання на території нашої громади. Жертв та потерпілих, на щастя, немає, комунікації не пошкоджено.

✅Надзвичайна ситуація місцевого рівня, що виникла через збройну агресію рф, пов’язана із пошкодженням будівель і споруд на території громади: 1 нежитлова будівля та 7 будівель приватного сектора. На місце події відразу виїхав очільник громади та оперативно залучив до роботи усі служби. Про це повідомляють у міській раді.

Міським головою Ігор Мерена вчора зранку проведено засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Підгаєцькій міській раді щодо організації робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої збройною агресією російської федерації (далі – ліквідація), а також видано розпорядження про призначення керівника робіт з ліквідації, затверджено персональний склад штабу з ліквідації.

На місце події здійснила виїзд робоча комісія з обстеження пошкоджених об’єктів.

Вже біля обіду Підгаєцькою міською радою для постраждалих мешканців було надано необхідні будматеріали, на місці проводяться ремонтні роботи. Вікна та двері будуть закуплені за рахунок місцевого бюджету найближчим часом.

Це питання стоїть на особистостому контролі міського голови!

Ворог знову намагається нас залякати, проте у нього нічого не вийде❗. Ми – незламні. Ці численні ракетні удари по мирних населених пунктах підтверджують весь цинізм російського керівництва, зацикленого на знищенні українського народу. Тому ми маємо ще більше об’єднатися у боротьбі проти московського загарбника!

❗Закликаємо жителів громади не панікувати, але й не нехтувати безпекою та сигналами тривог, і після їх оголошення негайно пройти в укриття.

З Божою допомогою ми обов’язково переможемо 🇺🇦