Незаконно зрубав 900 дерев – на Тернопільщині підозрюють екскомунальника

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому помічнику лісничого одного з комунальних лісогосподарських підприємств області у незаконній порубці дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, не маючи дозвільних документів на вирубку провів рубку 900 дерев, що не були призначені для санітарної рубки, у виділі лісового кварталу лісогосподарського підприємства поблизу с. Волиця Тернопільського району Тернопільської області.

Протиправними діями колишнього помічника лісничого завдана шкода навколишньому середовищу на суму 3,3 мільйона гривень.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури