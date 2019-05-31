Четверо працівників “Укренерго” загинули в страшній аварії на Тернопільщині

Вчора, 30 травня, на Тернопільщині в страшній аварії загинули троє працівників “Укренерго”, ще один помер в лікарні. П’ятий – знаходиться в реанімації.

Про це повідомив керівник ДП “НЕК “Укренерго” Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

У нас в компанії сталася трагедія. При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду. При лобовому зіткненні з вантажівкою на місці загинуло троє наших колег, четвертий помер в лікарні. Водій в важкому стані знаходиться в медичному закладі. Обставини ДТП з’ясовує поліція. Співчуваю родинам померлих, ми зробимо все можливе, щоб зменшити біль утрати. Бажаю одужання потерпілому , – пише керівник ДП.

Нагадлаємємо, аварія трапилася 30 травня близько 16:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя.

За попередньою інформацією, на автодорозі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi. На місці події працює слідчо-оперативна група. Одна з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

Відомості про подію внесенні аварії в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 3 ККУ. Триває слідство.

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