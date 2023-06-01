У День захисту дітей росіяни вбивають дітей у Києві

💬«Перший день літа. День захисту дітей. А рашисти здійснюють черговий напад на столицю і знов вбивають! Вбивають українських дітей. Ця атака пов’язана із застосуванням агресором ймовірно, оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили). За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. На жаль, від падіння уламків є жертви та руйнування», – Сергій Попко, начальник КМВА.

Інформація щодо потерпілих та руйнувань в столиці.

В Деснянському район:

Загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років).

7 госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

Пошкодження.

Житловий сектор будинок – вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Пошкодження нежитлового фонду:

– зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;

– уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;

– уламками пошкоджений дільничний пункту поліції;

– внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

Дніпровський район

3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.

Пошкодження.

В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

– падіння уламків на адміністративну будівлю;

– є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;

– зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Дарницький район

Інформація щодо постраждалих на даний час відсутня.

Пошкодження.

В одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

– пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;

– падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;

– зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Уточнена інформація станом на 7:00

Постраждалі:

– в Деснянському районі: 3 загиблих особи, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

– в Дніпровському районі: 2 особи травмовано.

Всього: 3 загиблих особи, з них 1 дитина та 10 осіб травмовано, з них 1 дитина.

Інформація уточнюється.

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