Redmi 9C — дешевый и практичный

Оптимальное соотношение цены и качества

Если вы в последнее время искали смартфон, то вероятно заметили, насколько выросли цены. Более мощные процессоры, несколько камер и поддержка 5G, продвигаемая производителями, сделали дорогими не только высокопроизводительные, но и средние устройства. Но что делать тем, кто хочет как можно дешевле купить новый смартфон, который может быть не столь роскошным, но, в то же время, — достаточно качественным и хорошо выполнять основные функции?

Бренд Redmi, принадлежащий Xiaomi, представляет продукты с чрезвычайно выгодным соотношением цены и качества. Телефон Redmi 9C, похоже, отлично справляется с этой задачей.

Дизайн

Для дизайна Redmi 9C лучше всего подошло бы слово «классический». Задняя часть смартфона покрыта особой текстурой, которая не собирает отпечатки пальцев, не слишком подвержена износу и намного привлекательнее, чем обычный в этой ценовой категории пластик. Задняя часть устройства, оснащенная быстрым сканером отпечатков пальцев, слегка изогнута, чтобы лучше помещаться в ладони. А размер самого телефона уже не так велик, как раньше.

Redmi 9C представлен в трех цветовых вариантах:

серый (Midnight Grey);

оранжевый (Sunrise Orange);

синий (Twilight Blue).

Технические характеристики

Сердце устройства — это восьмиядерный чип MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. На задней панели смартфона расположена камера с тремя линзами:

основная на 13 МП;

макросъемка на 2 МП;

датчик глубины на 2 МП.

Благодаря им, вы сможете запечатлеть каждый момент, а фотографии будут четкими и выразительными. Для селфи добавлена дополнительная 5-мегапиксельная камера, которую также можно использовать для разблокировки телефона.

Телефон Redmi 9C предлагает 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ долговременной памяти или 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ, в зависимости от выбранной модели.

Redmi 9C может поддерживать одновременно две SIM-карты (поколение LTE). Также есть разъем для наушников. Все работает под управлением операционной системы MIUI 12, которая основана на Android 10.

Redmi 9C оснащен экраном с диагональю 6,53 дюйма, отображающим изображение в разрешении HD +.

Кроме того, смартфон имеет модуль NFC, а благодаря пространству для карты памяти вы можете увеличить ее на целых 512 ГБ, по сравнению с базовой емкостью.

Большим преимуществом Redmi 9C является аккумулятор на 5000 мАч, которого определенно должно хватить на более чем один день работы без необходимости подключать зарядное устройство.

Таким образом, в телефоне есть все, что нужно типичному пользователю, и он доступен по цене, приемлемой даже для самых экономных.