Нібито Володимир Труш обдзвонює мешканців Тернопільщини



Дзвінки від імені голови ОВА – це ще один метод збору коштів аферистами. Підприємцям, волонтерам та іншим благодійникам телефонує нібито “ очільник краю” і просить допомогти грошима для покупки тепловізора або іншої техніки для наших захисників. Про свій досвід розповідає тернопільська волонтерка Юлія Мамчак.

Дзвонить нкщрдавно чарівний номер, – розповідає волонтерка.

Каже голос: Шановна пані Юлія Миколаївна. Вас турбує Володимир Труш. Зараз ми хочемо закупити для захисників нашої області 100 приладів нічного бачення та 200 бронежилетів.

Для цього потрібна певна сума у валюті. Більшість ми закрили але дуже розраховуємо на вашу підтримку… Відповідь. Ви знаєте, що мені відомий тембр голосу Володимира Труша?) Співрозмовник. Шо, непохож? Айяйяй…. Мораль. Думайте кому давати гроші)



Поліцейські закликають громадян бути уважними й не піддаватись на такі провокації.

Пам’ятайте, коли влада організовує благодійні акції чи збір коштів, то анонсує про це відкрито.

Кошти на потреби армії варто переказувати лише людям, яких ви знаєте особисто або впевнені у їхній чесності. Номери чинних волонтерських організацій можна найти на офіційних інтернет-ресурсах.