15:47 | 20.07.2023
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Зелена, Козацька, Крушельницької та Незалежності, – у Скалаті перейменували вулиці

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На виконання рішення сесії Скалатської міської ради від 26.05.2023 року №2189 “Про перейменування вулиць в населених пунктах Скалатської міської ради”. Відповідно до вимог Порядку ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України повідомляємо про внесення змін та перейменування наступних вулиць:

1- місто Скалат. вулиця “Лермонтова” змінено на вулиця “Козацька”.

2- село Криве. вулиця “8 березня” змінено на вулиця “Зелена”.

3- село Новосілка. вулиця “Колгоспна” змінено на вулиця “С. Крушельницької”.

4- село Колодіївка. вулиця “Радгоспна” змінено на вулиця “Незалежності”.

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