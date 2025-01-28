Образа військового на маршруті «Кременець-Тернопіль»: перевізнику дали останній шанс

На Тернопільщині перевірили перевізника, водій якого нахамив військовому.



У Тернопільській області розгорівся скандал через інцидент на автобусному маршруті «Кременець-Тернопіль». Пасажири повідомили, що водій нахамив військовослужбовцю та показав йому непристойний жест. Інформація швидко набула розголосу в медіа та соцмережах.



Через суспільний резонанс управління розвитку інфраструктури Тернопільської обласної військової адміністрації провело термінову перевірку перевізника. У ході перевірки були виявлені порушення транспортного законодавства.



Як повідомив начальник управління, перевізнику вже надіслали письмове попередження. Крім того, направлено запити до поліції та контролюючих органів. Наступного дня за участі представників спілки учасників бойових дій була проведена профілактична бесіда з перевізником та водієм. Їм роз’яснили правила надання транспортних послуг і попередили про можливі наслідки у разі повторного порушення.



Протягом двох місяців комісія вирішуватиме питання про відповідальність перевізника. Якщо порушення повторяться, договір із перевізником може бути достроково розірвано.



Тернопільська ОВА закликає перевізників дотримуватись норм законодавства, особливо в частині якісного обслуговування пасажирів та поваги до військовослужбовців.

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