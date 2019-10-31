Обитель Бернардинів у Гусятині (Фото)

Представники цього ордену з’явились на наших землях у 16-17 ст.. Бернардини стали одним з найпотужніших і найчисельніших орденів у Речі Посполитій того періоду. Напередодні Першого поділу Речі Посполитої налічувалося близько 2300 братів і близько 100 обителей. Первісна Провінція спершу поділилася на три, а потім (1628 рік) й на чотири окремі: Малопольську, Великопольську, Руську і Литовську. Нині Провінція Св. Архангела Михаїла Ордену Братів Менших нараховує 83 бернардинів, в тому числі — 2 єпископи, 49 священиків, 3 диякони, 3 брати, 18 кліриків, 3 новіції та 5 постулантів, маючи осідки у Баранівці, Городківці, Гусятині, Житомирі, Збаражі, Києві, Ковелі, Полонному, Раві-Руській, Середньому, Судовій Вишні, Феодосії, Чечельнику, Чуднові, Шаргороді, Шепетівці і Будславі (Білорусь).



Костел св. Антонія переживає етап відродження. Триває реставрація храму та розпочато ремонт келій. Вражає робота колишніх майстрів, арочні склепіння та тогочасна кладка цегли та каменя. Пройшли сотні років, а деякі елементи як нові. Шкода, що це все понищили під час воєн.

Taras Vasylyk