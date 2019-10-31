Лабораторія не підтвердила “сибірку” у дитини на Тернопільщині

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

“Референс-лабораторією проведено дослідження клінічних зразків хворої з попереднім діагнозом “Сибірка, шкірна форма, середньої тяжкості?”, що були надіслані Тернопільським лабораторним центром МОЗ України, та за отриманими результатами лабораторних досліджень специфічних фрагментів ДНК-бактерії Bacillus anthracis захворювання не виявлено”, – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Тернопільській області, за попереднім висновком лікарів, у дитини виявлено сибірську виразку – хвороба шкірної форми, із середньою важкістю перебігу. Дитина перебувала під наглядом лікарів.

Остаточний діагноз пообіцяли оприлюднити після проведення відповідних досліджень, матеріали для яких були відправлені до Києва.

За даними обласного лабораторного центру, останніми десятиліттями на Тернопільщині випадків захворювання сибірською виразкою не було зафіксовано.

Сибірка — гостра інфекційна хвороба, яка має переважно шкірну форму, значно рідше — легеневу і кишкову форми з явищами сепсису. Основне джерело інфекції — хворі домашні травоїдні тварини: велика і дрібна рогата худоба. В організм інфекція потрапляє через шкіру, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, рідше — слизові оболонки кишківника.