Очільник області привітав Тернопільський мистецький коледж з 65-річчям з дня заснування

Цього року 65-річчя з дня заснування відзначає Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької – заклад, у якому плекають мистецьку еліту не тільки нашого краю

Також цьогоріч виповнюється 60 років з часу присвоєння закладу імені однієї з найяскравіших зірок оперної сцени ХХ століття, славетної української співачки, уродженки Тернопілля Соломії Крушельницької.

З нагоди цих поважних ювілейних дат у коледжі відбулися урочистості. Звітний концерт солістів та колективів навчального закладу «Незламна Україна» продемонстрував різнобарвність талантів студентів і викладачів, подарував всім присутнім незабутні емоції.





Упродовж усієї святкової імпрези звучали слова подяки та шани незламній українській армії, бо саме завдяки їхньому надійному захисту розвивається, міцніє і зберігається наша національна культура, яка є однією з основ української державності.

На цьому наголосив, вітаючи колектив коледжу, і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«Ваш заклад виплекав величезну плеяду митців, які прославили і прославляють Україну та нашу Тернопільщину в усьому світі, – наголосив очільник області. – Саме тому депутатський корпус одноголосно вирішив передати це приміщення із залом з чудовою акустикою для виховання та зростання мистецької еліти України і надалі. Дякую усьому колективу за жертовну працю на благо нашої держави».

За роки діяльності коледж може пишатися своїми досягненнями, адже у його стінах виховали тисячі достойних фахівців. Це ті люди, які працюють для мистецького розвитку Тернопільщини та України, гідно представляють і популяризують культуру нашої країни на міжнародній арені, а сьогодні своєю творчістю та волонтерською діяльністю наближають нашу Велику Перемогу.

Нехай коледж розвивається та процвітає, відкриваючи дорогу юним обдаруванням у незвіданий світ мистецтва, даруючи талановитій молоді ґрунтовні знання, широкі можливості та незабутні спогади про яскраві роки навчання, – зазначив у привітанні Михайло Головко.

Виступи переплітаються із вітаннями. Щирі слова звучать від Львівської національної музичної академії ім.М.Лисенка (ректора Ігоря Пилатюка), Одеської національної музичної академії ім.А.Нежданової (професора Зіновія Буркацького, доцентки Олени Хіль), Київського університету культури та мистецтв (композитора, професора Петра Андрійчука), Благодійного фонду «Соломія» (голови фонду, екс–директорки коледжу Лариси Римар) – усі вони є випускниками коледжу, а також від колег з Тернопілля та інших областей – коледжів, вишів, музичних шкіл та партнерів.

Відзнаки від обласної ради та обласної військової адміністрації, департаменту культури та туризму, департаменту освіти отримали керівник та викладачі коледжу, а від БФ «Соломія» — студенти та вихованці мистецької школи, яка є структурним підрозділом коледжу.

На завершення славну пісню січових стрільців «Ой у лізу червона калина» та духовний гімн України «Боже, великий, єдиний» разом із колективами коледжу заспівує увесь зал.

«На складний час війни припали наші ювілеї… Але не відзначити їх наш коледж просто не має права, — сказав у заключному слові керівник Сергій Маловічко. – Бо студенти, викладачі, наші славні випускники є серед тих, хто тримає мистецький фронт, хто наближає духовно та матеріально нашу перемогу. І гарантовано у цьому чудовому залі відбудеться найкращий і найсвятковіший концерт – концерт нашої перемоги!».

Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької відзначив 65-річчя з часу заснування.Урочистий звітний концерт солістів та колективів навчального закладу «Незламна Україна» відбувся у великій залі, рішення про передачу якої стало найкращим подарунком коледжу від усього депутатського корпусу Тернопільської обласної ради.Дякуємо колективу навчального закладу за те, що з трепетом і любов’ю, наполегливо і самовіддано плекає таланти, які стають мистецькою елітою не лише Тернопільщини та України, а також гідно представляють нашу державу на міжнародній арені.Ви сьогодні тримаєте мистецький фронт, який стоїть на захисті нашої культури, традицій, звичаїв, пісні. Все це, що формує нас як націю з багатою та унікальною культурою, хоче знищити московський агресор. За збереження цих найвищих цінностей борються сьогодні українські Воїни ⚔️.Переконаний, що Господь дасть нам сили подолати ворога і перемогти, а українська пісня лунатиме на весь світ. Будьте гідними імені своєї неперевершеної патронеси Соломії Крушельницької, яка завжди наголошувала, що є українкою.Віри, наснаги, Перемоги нам всім!🇺🇦 Слава Україні!#мистецький_фронт#разом_переможемоТернопільський мистецький коледж імені Соломії КрушельницькоїМар'яна ГоловкоСергій Маловічко Опубліковано Михайло Головко Пʼятниця, 26 травня 2023 р.