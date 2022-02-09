Одна з лікарень Тернопільщини потребує термінових фінансових вливань

Інформація про можливе закриття Лановецької міської лікарні шириться досить давно. Причини – недофінансування, занедбаний стан… Переконуємо, що заклад із поля існування не зникне, оскільки, за словами виконуючого обов’язки головного лікаря Олега Богатюка, тільки розпочався новий рік, будь-яка установа лише починає планувати роботу, формує бюджет. «Ми не гірші за всіх. Стараємось щось робити», – сказав Олег Володимирович. Детальніше про проблему читайте в нашій публікації.

Ще до формування мережі опорних лікарень у суспільстві дуже гостро обговорювали тематику щодо закриття Лановецької міської лікарні у зв’язку з тим, що там низький рівень забезпечення обладнанням, ремонтами і наданням послуг. Також були проблеми з зарплатами та енергоносіями, але такі ситуації є в кожному закладі, тому на цьому детально зациклюватись не потрібно. Нещодавно депутат Лановецької міської ради Давид Андрощук звернувся до народного депутата України Ігоря Василіва з проханням направити частину коштів із субвенції на соціально-економічний розвиток регіону цьому закладу.

– Уже не вперше ходять чутки про закриття Лановецької лікарні. Що спонукало їх з’явитися: відсутність інвестицій, недостатня підтримка держави чи сповільнений розвиток самого району в цілому? Що можна стверджувати точно: жителі Лановеччини заслуговують на надання якісних медичних послуг! – зазначив депутат Лановецької міської ради Давид Андрощук.

Оскільки Лановецька міська лікарня існує вже досить давно, тому й не дивно, що потребує фінансування, аби повноцінно функціонувати й надавити якісні послуги. На жаль, як і в кожній громаді, про миттєві вкладення у розвиток медзакладу говорити важко. Платити за світло, газ, воду в закладі мусить громада, а це не такі вже маленькі кошти. Тому щодо покращення приміщення потрібно звертатися до вищих органів державної влади.

– На сьогоднішній день у Лановецькій міській лікарні відбулася зміна керівництва. Є новий виконуючий обов’язки директора Олег Володимирович Богатюк. Він дуже досвідчена людина. Також уже з’явилася позитивна тенденція, але на фоні всіх інших лікарень Кременецького району вона ще, напевно, позаду. Власне зараз у закладі, як на мою думку, недофінансування та недостатня підтримка з місцевого бюджету, – розповів пан Давид.

– Не знаю, хто вам говорив, але про закриття нашої лікарні не йдеться. Закривають тільки пологове відділення, оскільки немає пакета щодо пологів. НСЗУ підписала договір із лікарнями по певних напрямках надання медичної допомоги. Сюди входять різні пакети по кожній службі: хірургічно-терапевтична поліклініка та інше. Якщо не виконано певної кількості пологів, то відділення закривають. Цього року ввели, якщо в лікарні немає 75 пологів за пів року, тобто 150 у рік, то ці пологові відділення не фінансуються, – розповів виконуючий обов’язки головного лікаря Олег Богатюк.

19 січня 2022 року Олег Богатюк і депутат міської ради Давид Андрощук зустрілися з депутатом Тернопільської обласної ради та помічником нардепа Денисом Милим й обговорили питання направлення частини субвенцій до вищезазначеного закладу.

– З Олегом Богатюком мали зустріч із помічником народного депутата. Крім цього, я особисто говорив з Ігорем Василівим. У нас чітке розуміння пріоритетних напрямків для інвестування. Основна ціль – це направити кошти на ремонт та придбання устаткування, яке зможе в подальшому суттєво покращити рівень надання послуг та допомогти заробляти кошти лікарні й направляти їх на свій розвиток, – сказав Давид Андрощук.

Журналісти «Номер один» запитали в Олега Богатюка, чи дійсно Лановецька міська лікарня в занедбаному стані. На це почули чітку відповідь.

– Наш заклад не те що в занедбаному стані, він, так як кожне приміщення, потребує періодичного, нормального ремонту. Це не занедбаність, а певні вікові проблеми в приміщенні, які потрібно вирішувати. Якщо певний час тут нічого не робили, то, звісно, можна порівняти, де зроблено гарний ремонт, а де років 30-40 його не робили. Щодо фінансування, то воно йде за певними пакетами, які входять у договір, укладений із НСЗУ. У нас ще цього договору немає, але пологи там відсутні. Відповідно фінансування пологових відділень не буде, – продовжив Олег Богатюк.

Депутат Тернопільської обласної ради також зазначив, що медичний заклад у Ланівцях ніхто закривати не буде.

– Хтось поширював чутки, що лікарню можуть закрити, бо вона трішки в запущеному стані. Зважаючи на те, що ніхто нею довший час не займався і не займається, то, напевно, десь люди таке собі й почали говорити. Дійсно, було звернення до народного депутата і до мене від депутата Лановецької міської ради. Власне він підняв питання функціонування цієї лікарні. Звернувся з проханням до нас по можливості допомогти в межах повноважень, які у нас є. Давид Андрощук разом із виконуючим обов’язки головного лікаря приїжджав до мене на прийом і ми домовились, що на цей рік допоможемо їм із капітальним ремонтом приміщення під лабораторію. Воно є досить необхідним для того, щоби законтрактувати потрібні пакети з НСЗУ й отримувати відповідне фінансування, – зазначив депутат Тернопільської обласної ради Денис Милий.

За словами Дениса Юрійовича, Лановецькою міською лікарнею потрібно займатися, оскільки за керівництва попереднього головного лікаря розвитку заклад не мав узагалі.

– Мені навіть надсилали фото тих жахливих приміщень. Заклад потребує цілковитого ремонту. Закривати його, звичайно, ніхто не збирається. Ми поспілкувалися з виконуючим обов’язки головного лікаря. Я помітив, що це людина-професіонал. Уміє, знає і бачить, що там необхідно зробити. В Олега Богатюка є плани, але йому потрібна підтримка. Ми намагатимемось її надавати. Поки що домовились за один проєкт. Зроблять його, будемо дивитися, що ж далі потрібно. Попередні роки ми займалися розвитком у Шумську, Кременці, зараз допоможемо Лановецькій лікарні, – підсумував Денис Милий.

Як повідомив нашим журналістам Олег Богатюк, покращення лабораторії потребує немалих коштів. Для того, аби заклад відповідав вимогам, потрібно зробити спеціальний проєкт кошторисної документації. Він коштує близько 200 тис. гривень.

– Необхідні мільйони, щоби зробити в лікарні ремонт. Ми зверталися до мера Лановецької громади. Але, на жаль, міська рада зараз також у важкому фінансовому становищі. Вони обіцяють підтримку, але на енергопостачання. Згідно з тими тарифами, які є зараз, закладу потрібно понад 5 млн. грн. Це все мають виділити з бюджету громади. Минулого року з Лановецької міської ради нам надійшло 3,2 млн. грн., а цього – сума значно зросла. Сподіваємось, що з тим вони справляться, але надіємось і на подальшу підтримку з інших джерел також, – підсумував Олег Богатюк.

Підтвердження того, що Лановецька міська лікарня існуватиме, пролунало і з вуст міського голови Романа Казновецького. З фінансуванням у громаді дійсно важко, більшість медпрацівників навіть написали заяви, аби перейти на 0,5 ставки.

– Ніхто про закриття лікарні не говорить взагалі. Навпаки, робимо все, щоби її розвивати, підсилювати обладнанням для якіснішого надання послуг. Уже згадувалось про лабораторію. Її профінансують, після цього зроблять ремонт. Закуплять аналізатор крові й усе основне обладнання. Беремо до уваги й питання про перенесення приймального відділення у краще і доступніше місце для жителів і самої «швидкої». На жаль, закривають пологове відділення. Але все, що ми можемо зробити, – це збільшити кількість породіль. Говоримо прямо, що обіцянки президента вилазять боком. Якби люди отримували так, як було обіцяно у новорічному привітанні президента: 20 тис. грн. для спеціалістів і 13 тис. для медичних працівників, то нам фактично на «первинку» і «вторинку» не вистачало би 12,5 мільйона гривень для фінансування цих заробітних плат. Зупиняється питання розвитку самої лікарні. Я розумію, що держава має такі гроші, якщо це зі слів президента. Значить, повинно бути дофінансування зі сторони Кабміну, а не так, як говорять: «Якщо у нас немає грошей, то ви як міська рада маєте займатися фінансуванням, а якщо цього не робите, тоді лікарню оптимізують». Тобто фінансування з держави образно добавляють на 30 відсотків, а зарплати піднімають на 100 відсотків. Думайте, де знайти гроші. Словом, усі залишки, про які ми говорили: купити аналізатор крові, обладнання, будуть спрямовуватись виключно на заробітну плату, – підсумував Роман Казновецький.