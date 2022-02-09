На продаж виставили ще один спиртзавод Тернопільщини

Фонд держмайна виставив на продаж через онлайн-аукціон Марилівське місце провадження діяльності ДП «Укрспирт» (Тернопільська область).

Аукціон відбудеться 28 лютого.

Стартова ціна об’єкту – 52 100 868,74 грн.

У Фонді кажуть, що приватизація спиртових активів стартувала у 2020 році і відбувається в рамках демонополізації ринку виробництва спирту.

Донедавна лише Україна та Білорусь були країнами, які мали державну монополію у виготовленні спиртів.

З початку 2020 року Фонд держмайна провів 26 успішних аукціонів приватизації спиртових активів на понад 1,4 млрд грн.