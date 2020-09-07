Одна з вісімнадцяти запланованих до будівництва амбулаторій вже приймає пацієнтів у Більче-Золотому Борщівського району 

Нещодавно з робочим візитом у Більче-Золоте, що на Борщівчині, побував голова обласної ради Віктор Овчарук. Очільник області відвідав сучасну новозбудовану амбулаторію.

Нагадаємо, що у 2018 році у рамках медичної реформи щодо розвитку якісної медицини у сільській місцевості відповідно до постанови Кабінету Міністрів України заплановано було будівництво амбулаторій в межах нової мережі первинної медичної допомоги по всій території України, з них вісімнадцять – на території Тернопільщини.

Такий медичний заклад нещодавно почав приймати пацієнтів у Більче-Золотецькій об’єднаній територіальній громаді. Тут обладнано лікарські кабінети, діагностичний кабінет, палату для пацієнтів, котрим потрібна госпіталізація, підсобні приміщення. А ще у будинку, в сучасних нових кімнатах, зручно розмістився Більче-Золотецький пункт екстреної швидкої медичної допомоги. До слова, до того медики швидкої змушені були тиснутися в одній кімнатці на території Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації.

«Завдяки розпочатим у 2016 році реформам децентралізації та по тому медичноій реформі ми розпочали розвивати якісну медицину у сільській місцевості. Для цього була проведена величезна робота із формування мережі первинної ланки медичної допомоги. Тернопільщину включили до першого пулу проектів із реалізації цієї ініціативи. Мета розвитку медицини на селі – якісні та доступні медичні послуги для кожного жителя сільської місцевості. Сучасні амбулаторії – це новий стандарт у наданні первинної медичної допомоги мешканцям сіл, яких на Тернопіллі значна більшість, доступна та якісна кваліфікована допомога, комфортні умови та сучасне обладнання, в тому числі й для впровадження телемедицини. Разом з тим вже другий рік поспіль ці процеси у великій мірі сповільнились. Тому дуже радий, що тут, у Більче-Золотому, нам все вдалося», – зазначив Віктор Овчарук.