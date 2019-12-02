Оглянули кожен метр в радіусі понад десять кілометрів, спустили ставок, – на Тернопільщині не припиняють пошуків 15-річного Віктора Груб‘яка

Поліцейські Тернопільщини активно ведуть пошуки зниклого 15-річного Віктора Груб‘яка із села Золота Слобода Козівського району. Хлопець пішов з дому ще ввечері 21 листопада. Друзі розповідають, що бачили його близько першої години ночі 22 листопада біля будинку культури сусіднього села Вівся. З того часу хлопець зник.

д Козівського відділення поліції, – розповідає керівник підрозділу Артем Колодій.- Впродовж уже одинадцяти днів ми не припиняємо пошукових дій. Разом з нами – колеги з Бережанщини, Підгаєччини, Теребовлянщини, допомагають співробітники обласного апарату, рятувальники, усі небайдужі громадяни.

За цей період поліцейські оглянули кожен метр в радіусі понад десять кілометрів від місця проживання та місця, де востаннє бачили Віктора.

За допомогою квадрокоптера та й людського ресурсу ми обшукали всі навколишні поля, ліси, лісосмуги, чагарники, торф’яники, кар’єри, – каже Артем Колодій. – У понеділок, 25 листопада, було прийнято рішення спустити найближчий ставок в селі Вівся. На щастя, хлопця там не було.

На даний час поліцейські розглядають декілька версій щодо зникнення неповнолітнього. Серед них: дорожньо-транспортна пригода, конфлікт з невідомими особами та інші. Поліцейські, як і рідні, не втрачають надії розшукати Віктора живим.

Усіх, хто володіє бодай якоюсь інформацією, що допоможе у пошуку 15-річного Віктора Груб‘яка, поліцейські просять телефонувати за номерами: (03547) 2-12-45, 0977651660, 0967403042 або на лінію 102. Нагадаємо, хлопець на зріст 150 см, худорлявої статури, русяве волосся. Був одягнений у темні спортивні штани, вишневу вітрівку та безрукавку.