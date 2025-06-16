Від 26 червня сполучення з селами Біле, Острів та Велика Березовиця забезпечуватиме Тернопільська ОВА. Міські маршрути припиняють курсування за межі громади

Тернопільська обласна військова адміністрація офіційно заявила: з 26 червня 2025 року автобусне сполучення між Тернополем і прилеглими селами Білецької та Великоберезовицької громад забезпечуватимуть міжміські маршрути під її управлінням. Ідеться про напрямки «Біла–Тернопіль», «Тернопіль–Острів», «Тернопіль–Велика Березовиця».

В ОВА підкреслюють: офіційних звернень чи пояснень щодо припинення міських перевезень на цих напрямках від Тернопільської міської ради до адміністрації не надходило.

Водночас у зв’язку з оновленням міської маршрутної мережі, від 25 червня міські автобуси більше не курсуватимуть за межі Тернопільської міської територіальної громади. Про це повідомили в управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради.

Що зміниться у маршрутах

🔸 Маршрут №8 перейменовується на №28, і тепер курсуватиме лише в межах міста — від зупинки «Газопровід» до «Автобази», без заїзду у села Біла та Велика Березовиця.

🔸 Маршрути №5 та №5А об’єднуються в один — №50. Його новий маршрут: вул. Володимира Лучаковського – Газопровід. Села Велика Березовиця та Острів — більше не в напрямку обслуговування.

🔸 Маршрути №18 та №31 тепер матимуть кінцеву зупинку «Газопровід», завершуючи курсування до Великої Березовиці.

Що кажуть у міськраді

У міськраді пояснюють: у межах громади діє покілометрова система оплати перевізникам, а тому перевезення за межі ТГ можливі лише за умови фінансової участі інших громад. Усі потенційні домовленості — справа громад і ОВА, яка згідно із законом і є організатором міжгромадських маршрутів.

Яка роль ОВА?

Обласна військова адміністрація наголошує:

📌 вона не має повноважень втручатися у рішення органів місцевого самоврядування;

📌 організація перевезень між громадами — її прямий обов’язок згідно з Законом «Про автомобільний транспорт».

ОВА нагадала громадам про можливість скористатися законом «Про співробітництво територіальних громад» для домовленостей з Тернопільською міською радою щодо:

компенсацій за проїзд пільговиків;

співфінансування маршрутів;

збереження частини маршрутів у попередньому форматі.

Що кажуть у громадах

Білецька громада вже звернулася до Тернопільської міської ради для продовження курсу маршруту №8. Якщо домовленості не буде — з Білої курсуватиме окремий автобус до «старого» автовокзалу. Проїзд — 15–20 грн.

Великоберезовицька громада отримала попередні розрахунки: для збереження міських маршрутів потрібно щонайменше 10–12 млн грн на рік. Такої суми у бюджеті громади немає. Поки що запущено окремий міжміський маршрут із зупинками біля автостанції, ринку, на вул. Микулинецькій, Шептицького тощо.