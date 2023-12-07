Пацієнти помирають, поліція і медики мовчать. Як розвивається розслідування масової втрати зору у Чорткові

NGL.media з’ясували, як розвивається розслідування найбільш масштабного випадку медичної недбалості в Україні.

Що трапилось?

16 лютого 2023 року офтальмологи Чортківської центральної міської лікарні провели планові ін’єкції в очі 22 пацієнтам. Вже через кілька годин всі пацієнти відчули гострий біль та печіння в очах і почали різко втрачати зір. Всіх їх відправили в Тернопільську обласну клінічну лікарню. Там їм діагностували гострий ендофтальміт і .

Тоді у Тернополі провели термінові операції всім пацієнтам. На жаль, жодна з них не була успішною і стан пацієнтів не покращився.

Завдяки розслідуванню NGL.media у березні стало відомо, що чортківські медики використали для ін’єкцій підроблений препарат «Алтузан» невідомого походження. Коли поліція почала розслідування цієї справи, то вилучила препарат на експертизу, щоб дізнатись, чи він був інфікованим.

Що відбувається з пацієнтами зараз?

З моменту інфікування уже майже 10 місяців. Ми розпитали постраждалих про їхній теперішній стан та поцікавились тим, що вони пережили за цей період.

Загалом ситуація виглядає дуже невтішно. Двоє пацієнтів померли через проблеми зі здоров’ям, які виникли після ін’єкції сумнівним препаратом – 65-річний чоловік і 67-річна жінка. Ще сімом пацієнтам, зі слів їхніх родичів, довелось видалити очі, адже інфекція продовжувала поширюватись, а це спричиняло нестерпний біль та ризик подальшого зараження.

«Ми лікувались в Інституті Філатова в Одесі і і в Тернополі, навіть замінили кришталик на лівому оці. Але потім знову стало гірше, в чоловіка почались страшні болі в голові і у всьому тілі. Тому в серпні йому довелось видалити ліве око. Потім почались проблеми з правим оком (глаукома) і зі станом здоров’я загалом, адже під час лікування довелось приймати гормони. Зараз він бачить на праве око на 0,04%, але з лінзою, яку йому підібрали лікарі, може бачити до 8%. Щоб ви розуміли: коли я йому даю їсти, то він тарілку бачить, а де ложка – вже ні», – розповіла NGL.media Галина, дружина 47-річного Ореста Зрайчика, одного із постраждалих внаслідок дій медиків у Чорткові.

Здоров’я Ореста Зрайчика суттєво погіршилось: у нього є проблеми з внутрішніми органами, судинами та досі триває боротьба за єдине вціліле око. Уже станом на зараз сім’я, зі слів Галини Зрайчик, витратила на лікування близько 500 тис. грн, з яких 50 тис. грн компенсувала Ірина Данчук – одна із трьох медиків, які безпосередньо проводили ін’єкції.

У деяких пацієнтів ситуація трохи краща, хоч теж невтішна.

«Мені поставили новий кришталик, але потім я знову почав погано бачити, довелось ще довго лікувати око. Зараз у мене справи більш-менш добре. Нещодавно був у лікарки, і я бачу таблицю і з відстані двох метрів, але лише перший рядок. Бачу все в тумані, і хоч в мене нічого не болить, але особливо стан не кращає», – поділився з NGL.media 60-річний Ярослав Моздір, якому вкололи «Алтузан» в одне око.

Якщо Ярославу Моздіру вдалося хоча б частково відновити зір на ушкодженому оці, то до інших пацієнтів зір не повернувся.

«Мій чоловік не бачить і бачити не буде, – розповідає Галина, дружина 57-річного Миколи Кучера, якому також вкололи «Алтузан» в одне око. – Його кілька разів оперували у Тернополі та Одесі, але інфекція постійно поверталась. Зараз лікарка нам каже, що стан ока спокійний, але бачити воно вже не буде».

«Уже десятий місяць мій чоловік мучиться. І ніхто нічого не каже, не дає прогнозів. У жовтні йому зробили третю операцію, перед нею у нього стався інфаркт. Зараз лікар каже, що бачити на око він вже не буде», – розповіла NGL.media Леся Вербіцька, дружина ще одного постраждалого пацієнта Йосипа Вербіцького.

Усі пацієнти лікуються власним коштом, нам відомо лише про один вище згаданий випадок суттєвої фінансової допомоги з боку медиків. Мінімально допомогла пацієнтам і Чортківська міськрада: там повідомили NGL.media, що виплатили восьми постраждалим мешканцям громади 55 тис. грн (менше 6900 грн кожному).

Яка ситуація зі слідством?

Усі пацієнти та їхні родичі, з якими ми спілкувалися, нічого не знають про перебіг слідства у кримінальній справі, яку поліція відкрила ще у лютому, через чотири дні після інфікування. Сподіваючись все ж добитися справедливості, кілька постраждалих пацієнтів звернулись до адвокатів і їх офіційно визнали потерпілими у цій справі.

«27 листопада зателефонувала наша слідча і сказала, що в Харкові вже закінчується експертиза і вона просить, щоб я дала додаткову медичну документацію. А до цього дня ми нічого взагалі про слідство не знали, кожного разу, коли телефонували у поліцію, нам лише казали: триває експертиза, і це вся інформація», – каже Галина Зрайчик, дружина постраждалого пацієнта.

Такі ж відповіді без відповіді від тернопільської поліції отримували і NGL.media, які регулярно упродовж цих місяців надсилали слідчим запити. Нам лише постійно повідомляли, що слідство триває і не можна розголошувати інформацію у справі.

Лише в кінці листопада нам вдалось отримати коментар від заступника начальника відділу слідчого управління тернопільської поліції Андрія Івасишина. Він підтвердив, що в управлінні очікують результати експертизи від Харківського судово-експертного інституту. Усі необхідні для експертизи матеріали надіслали до Харкова ще 25 травня, тобто через три місяці після початку розслідування.

«Пацієнти проходили лікування в різних медичних закладах. Після того, як їхній стан більш-менш стабілізувався, були вилучені медичні документи і скеровані для проведення судово-медичної експертизи. Експерти досліджують вплив препарату, яким було зроблено ін’єкцію, на здоров’я цих пацієнтів», – пояснив Андрій Івасишин.

Проте слідчий не може навіть приблизно сказати, скільки ще триватиме експертиза. За його словами, експертам доводиться вивчати «дуже значний об’єм документів», а пізніше вони звернулись з клопотанням ще й про додаткові документи.

«У цій справі ми проводимо повний комплекс слідчих дій для того, щоб даний злочин був розкритий і винні були притягнуті до відповідальності», – запевнив лише Андрій Івасишин.

Термін притягнення до відповідальності у цій справі – три роки. Майже рік вже пройшов.

Крім того, департамент охорони здоров’я Тернопільської ОВА провів власну перевірку цього випадку. Проте, згідно з

на запит NGL.media, «результати клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги» передали на адресу слідчого управління тернопільської поліції. Таким чином ця інформація стала частиною кримінального провадження і не може бути розголошена без дозволу слідчих.

За словами постраждалих пацієнтів та їхніх родичів, усі троє лікарів, які робили ін’єкції сумнівним препаратом, що завершилося масовою сліпотою, продовжують працювати у Чортківській центральній міській лікарні.

На запит до департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА про подальшу долю цих медиків NGL.media отримали відповідь, що «департамент не є розпорядником даної інформації». Адміністрація лікарні також посилається на таємницю слідства.

«Передчасне і неконтрольоване розголошення даних досудового розслідування може не тільки вплинути на хід досудового розслідування, завдати шкоди повноті й об’єктивності встановлення обставин кримінального правопорушення, а й інтересам потерпілих, підозрюваних й інших учасників кримінального провадження», – вважають у Чортківській центральній міській лікарні.

Дружина одного з пацієнтів, що втратив око, Ольга Якимець повідомила NGL.media, що отримувала дзвінок від адвоката офтальмолога Ярослава Ушія, який теж безпосередньо колов сумнівний препарат в око її чоловікові. За словами Ольги, адвокат пропонував певну матеріальну компенсацію від імені лікаря. «Але ми сказали, що хочемо особистої зустрічі з лікарем, де можемо це обговорити. На цьому все і закінчилось, більше ми не спілкувались», – повідомила жінка.

Оскільки слідчі не вручили жодної підозри у цій справі, постраждалі пацієнти досі не можуть подавати цивільні позови на отримання компенсацій за отриману матеріальну і моральну шкоду. Отож доводиться чекати, поки просунеться слідство, оформлювати інвалідність та вирішувати свої проблеми зі здоров’ям власними силами та грішми.