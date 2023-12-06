Шукаєш роботу на виробництві хліба та хлібобулочних виробів? Є вакансії
У місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості шукачам роботи пропонують 54 вакансії на підприємствах у галузі хлібобулочного виробництва. Найбільше потрібні пекарі, тістороби, формувальники тіста, оператори лінії у виробництві харчової продукції. Роботодавці готові платити до 15 тис. грн зарплати на місяць.
Що зробити?
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Звернися у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756, щоб уточнити деталі за вакансіями та, за потреби, обговорити можливості професійного навчання.