Шукаєш роботу на виробництві хліба та хлібобулочних виробів? Є вакансії

Звернися у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756, щоб уточнити деталі за вакансіями та, за потреби, обговорити можливості професійного навчання.