17:43 | 6.12.2023
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Новини Тернополя 

Шукаєш роботу на виробництві хліба та хлібобулочних виробів? Є вакансії

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У місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості шукачам роботи пропонують 54 вакансії на підприємствах у галузі хлібобулочного виробництва. Найбільше потрібні пекарі, тістороби, формувальники тіста, оператори лінії у виробництві харчової продукції. Роботодавці готові платити до 15 тис. грн зарплати на місяць.

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