ПДВ повертається бізнесу: підприємства Тернопільщини отримали понад 1,2 млрд гривень

Бюджетне відшкодування ПДВ – це кошти, які повертаються в обіг підприємств і можуть працювати на розвиток бізнесу. Від початку року на рахунки платників Тернопільщини вже спрямовано 1 млрд 213 млн гривень.

Станом на 1 вересня бюджетне відшкодування отримали 183 платники області. Загалом у січні-серпні 2026 року 186 суб’єктів господарювання заявили до повернення 1 млрд 247 млн грн ПДВ.

Ще 181 млн грн заявленого ПДВ наразі не відшкодовано: 165 млн грн перебувають на етапі перевірок та процедурі бюджетного відшкодування, 16 млн грн – у стадії судового та адміністративного розгляду.

Водночас відшкодування ПДВ передбачає перевірку обґрунтованості заявлених сум. За результатами проведених у 2026 році перевірок податківці Тернопільщини упередили 4,1 млн грн неправомірно заявленого бюджетного відшкодування.

Тож головний принцип тут простий: підтверджені суми мають своєчасно повертатися бізнесу, а необґрунтовані – не ставати втратами бюджету.