Псевдобанкір виманив у жителя Тернопільщини майже 50 тисяч гривень

Майже 50 тисяч гривень втратив 68-річний житель Тернопільського району після телефонної розмови з чоловіком, який представився працівником банку. За фактом шахрайства поліція розпочала кримінальне провадження.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, до правоохоронців звернувся 68-річний чоловік і розповів, що став жертвою шахрайської схеми.

За словами потерпілого, йому зателефонував невідомий та повідомив про необхідність проведення певних банківських операцій. Під час розмови псевдобанкір переконав чоловіка виконати необхідні дії.

Після цього з банківського рахунку потерпілого було списано 49 702 гривні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника та всі обставини заволодіння коштами.

У поліції нагадують: справжні працівники банку не повинні вимагати телефоном повідомляти PIN-код, CVV-код, паролі з SMS чи дані для входу в мобільний банкінг.

Якщо під час розмови невідомий представляється банківським працівником і просить виконати будь-які операції з рахунком, варто завершити дзвінок та самостійно зателефонувати до банку за номером, вказаним на офіційному сайті або банківській картці.