У Теребовлянському районному суді виявили недоліки під час перевірки Омбудсмана

У Теребовлянському районному суді виявили низку недоліків у забезпеченні належних умов перебування та конвоювання обвинувачених і засуджених осіб. Моніторинговий візит провели представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в рамках національного превентивного механізму.

Фахівці перевірили, зокрема, умови перебування обвинувачених і засуджених у приміщенні суду, організацію їх конвоювання, а також доступність будівлі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Суд розташований у двоповерховій адміністративній будівлі. На вході є пандус і кнопка виклику персоналу. Правосуддя здійснюють п’ять суддів, а охорону будівлі забезпечують співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області.

У суді працюють чотири зали засідань. Один із них використовується для розгляду кримінальних проваджень та обладнаний спеціальним боксом для обвинувачених, системою конференц-зв’язку і кнопкою виклику судової охорони.

Які порушення виявили

За результатами моніторингу встановлено, що через недостатню кількість вільних приміщень у суді не облаштовані окремі приміщення, необхідні для належного перебування та конвоювання обвинувачених і засуджених.

Зокрема, відсутні:

кімната для роботи адвоката із підсудними та засудженими;

приміщення для розміщення конвою;

камера для обвинувачених.

Крім того, маршрут конвоювання від службового входу до залу судових засідань не є ізольованим. Через це не забезпечується належне розмежування потоків обвинувачених, працівників суду та відвідувачів.

Проблеми виявили й із безбар’єрністю. Попри те, що вхід до будівлі обладнаний елементами доступності, інші приміщення суду залишаються недостатньо пристосованими для безперешкодного користування людьми з інвалідністю та іншими маломобільними групами.

За результатами відвідування представники Омбудсмана планують вжити відповідних заходів реагування для усунення виявлених недоліків та забезпечення належних умов перебування і конвоювання обвинувачених та засуджених, а також реалізації прав усіх учасників судових проваджень.