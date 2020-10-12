18:58 | 12.10.2020
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Леонід Бицюра про тарифи:«Або модернізація підприємств і зменшення навантаження на населення,  або косметичні ремонти, які ми бачимо»

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Одна з найбільш болючих проблем цього року – це падіння добробуту населення і доходів домогосподарств, мешканців,  зокрема, Тернополя.

Про це заявив кандидат на посаду міського голови Тернополя Леонід Бицюра, відповідаючи на запитання щодо неспроможності значної частини українців сплачувати комунальні тарифи.

«У вашому запитання є  декілька складових, перше – це врегулювання розміру тарифів на рівні урядовому та Верховної Ради. Є урядові структури, які визначають і погоджують тарифи.

А друга складова – це є можливості міського бюджету по компенсації збитковості комунальних підприємств. І про це треба відверто говорити., оскільки усі комунальні підприємства теплоенергетики України, не тільки Тернополя,  це є підприємства на застарілому обладнанні, яке зношене на вісімдесят і вище відсотків. Тобто коштів на їхню модернізацію в місцевих бюджетів не було, тарифи є соціально виправданими але економічно збитковими, відповідно тут треба для себе вибирати, або модернізація підприємств і зменшення навантаження на населення або інші, ті ж самі косметичні ремонти,  які ми зараз бачимо»,  – зазначив пан Леонід.

Політик вбачає, що населення, зокрема, Тернополя зараз є надзвичайно вразливим до рівня цін і рівня тарифів, тому вважає, що людей необхідно підтримати.

«Підтримати потрібно, з одного боку, бізнес і те підприємництво, яке ще залишилося на плаву, дати йому надію на збереження діяльності. І друге – це підтримати населення певними дотаціями і зменшенням навантаження, скажімо, на оплату в школах та садках. Вважаю, що в такий критичний час цих два акценти мають бути присутні в політиці міського голови:

Перше – це підтримка економічного сектору, бізнес середовища, робота з потенційними інвесторам, які є і чекають на те, щоб їм дали прозорість, відкритість, зрозумілу структуру прийняття рішень і, власне, довіру в стосунках.

Друге – підтримка населення в доволі скрутний час.»,  – додав Леонід Олексійович.

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