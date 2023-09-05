Переправляли військовозобов’язаних через кордон: у Тернополі затримали жінку та чоловіка

У Тернополі оперативники управління Департаменту внутрішньої безпеки затримали чоловіка та жінку, які заробляли на військовозобов’язаних. Вони переправляли чоловіків призовного віку, які намагалися втекти від мобілізації, через державний кордон. Про це повідомляють на сайті Нацполіції Тернопільщини.

“Правоохоронці встановили, що вони підшукували охочих уникнути мобілізації та за 7 000 євро обіцяли допомогти їм виїхати до Румунії через один із пунктів пропусків Буковини. Ухилянтів спільники запевняли, що мають знайомства на митниці та в прикордонній службі, а тому проблем із перетином кордону в них не виникне. Із залученням працівників Департаменту військової контррозвідки СБУ поліцейським вдалося припинити їхній незаконний бізнес”, — йдеться в повідомленні.

За місцем проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях оперативники внутрішньої безпеки поліції спільно зі слідчими тернопільської поліції провели санкціоновані обшуки. Виявили та вилучили майже 150 000 гривень та 20 000 іноземної валюти, копії документів на різних людей.

Гроші, які вилучили в підозрюваних під час обшуків. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

Наразі чоловікові та жінці слідчі поліції оголосили про підозру за 3 частиною 332 статті Кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони в Західному регіоні.