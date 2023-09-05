20:27 | 5.09.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі штрафують пішоходів

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Сьогодні, під час патрулювання на вулиці Слівенській, чоловік раптово перебіг проїжджу частину у невстановленому місці перед поліцейською автівкою.

Інспектори зупинили чоловіка, провели профілактичну бесіду та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

Кожен пішохід є учасником дорожнього руху та зобов’язаний:
✅ рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках;
✅ переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч.

Вже від початку року в межах Тернопільської області сталося 116 ДТП за участі пішоходів, в яких 98 людей травмувалося та 14 — загинуло.

Нагадуємо❗️Відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф — 255 гривень.

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