Під Чортковом моторошна аварія забрала життя людини

Сьогодні на об’їзній дорозі м. Чортків сталась моторошна аварія яка забрала життя людини. Близько 15.00 годин тут не розминулись два легкових автомобілі «Peugeot 406» та.

На жаль, внаслідок аварії загинув водій «Peugeot 406». Ще четверо людей травмувались: пасажирка «Peugeot 406» та водій з двома пасажирами «Infiniti».





Як стало відомо «Погляду», в обох транспортних засобах опинились заблокованими троє людей. Прибулі на місце ДТП рятувальники, за допомогою спеціального інструменту, вивільнили їх з понівечених машин та передали медикам.

Всіх потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в Чортківську лікарню.

Фото Підслухано у Чорткові