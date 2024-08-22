Під Тернополем автомобіль врізався в мотоблок. Є загиблі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 серпня в с. Біла Тернопільського району. Близько 18.00 годин відбулось зіткнення автомобіля «Volkswagen Golf» та мотоблока «Zubr».

Внаслідок аварії водій та пасажирка мотоблока отримали травми різного ступеня важкості. Потерпілих госпіталізовали в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

62-річний місцевий житель, який кермував мотоблоком, наразі перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні.

На жаль, його 60-річна дружина, від отриманих травм померла на лікарняному ліжку.

фото Тернопіль-Труха