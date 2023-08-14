Підприємцям Тернопільщини відшкодували майже 1,3 млрд грн податку на додану вартість

Упродовж січня-липня цього року 150 суб’єктів господарювання краю заявили про бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Заявлена платниками до повернення сума склала 1 млрд 151 млн гривень. До порівняння, за аналогічний період минулого року заявлена до відшкодування сума становила 347 млн гривень.

Станом на початок серпня суб’єктам підприємницької діяльності – юридичним особам Тернопільщини з державного бюджету відшкодовано, з урахуванням перехідних залишків попередніх періодів, 1 млрд 297 млн грн податку на додану вартість.

За результатами проведених перевірок податковими органами області цьогоріч упереджено заявлене бюджетне відшкодування ПДВ на 53,2 млн гривень.

На початок серпня загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становив 251 млн гривень, оскільки 235 млн грн перебувають у стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами податкового законодавства, а 16 млн грн – усудовому та адміністративному розглядах.