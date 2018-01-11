У Підволочиську хочуть встановити новий пам’ятник: деталі проекту

Проект пам’ятника Небесній Сотні для встановлення у смт Підволочиську розробили два брати, архітектори Ярослав та Святослав Ракочі.

Як пояснюють автори проекту, знак у вигляді журавлів — це символ чистих душ, які в спільному леті линуть у височінь, щоб там стати Небесною Сотнею, нашою, уже небесною, охороною. В основу концепції взяли герб України, в якому прочитується слово “ВОЛЯ”.

Сходи до монумента планують виконати червонуватого відтінку з природного каменю, які символізуватимуть Майдан Незалежності.

Символи Євромайдану: щит, шини, бруківка, лавки в вигляді барикад.

Пропонований матеріал для пам’ятника — нержавіюча сталь.

Архітектори вважають, що найкраще його встановити пам’ятник біля адмінбудинку райдержадміністрації, де зараз встановлено Державний прапор.

Коли саме вдасться реалізувати цей проект, невідомо. Наразі у Підволочиську шукають на це гроші. Орієнтовна вартість лише металевої частини пам’ятника становить 400 тисяч гривень.