По дві години світла, – оприлюднили графік включень електроенергі для Тернопільської області

Садовий, Гайова (приватний сектор), Гайова-бічна, Руська 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, бульвар Т.Шевченка 14, 16, 27А, 33, 35, 39, 43, 45, Гоголя, Федьковича, Пирогова, Острозького 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 29, 35, Липова, Шептицького 1–6, Кондитерська фабрика “ТерА”, Центральний Універмаг, частково центральна частина міста, Багата, Мстислава, Валова 7, 9, 11, Сагайдачного 3, 5, 7, Новий Світ, Кармелюка, Наливайка, Набережна, Набережна бічна, Білецька, Броварна, пров. Броварний, пров. Холодний, Гніздовського, За Рудкою, пров. За Рудкою, Вагилевича, Березова, Вільхова, Гнатюка, Теліги, Рівна, Ясна, Опільського, Горбачевського, Крушельницької, Головацького, Нечая, Котляревського, Транспортна, Межова, Ділова, Циганська, Бродівська 2-12 )

5 черга – місто Тернопіль (споживачі, що вимикаються згідно 5 черги ГПВ – вулиці вул. Злуки 45-59, Лепкого 6, 8, 10, Бойчуків, 15 Квітня, Київська (крім буд.№2, 4,7Д,8), Куліша, Симоненка, Морозенка, Курбаса, Вишнівецького, В.Великого, Корольова, Купчинського, Сахарова, Стуса, Петлюри, Гуцульська, Бойківська, Лемківська, Самчука 12-32, Самчука-бічна, К.Цісик 41, 54, 54В, 54Г, 54Д, Коновальця 9-23, Галицька 56, 58, Балея, Безкоровайного, пров. Тарнавського 2, 4, 8, вул. Тарнавського 32, 34, 36, 37, 38, Яреми 9, 9А Смиковецька 56, Підволочиське шосе 35, 36, 37, ТОВ “Теркурій-2”, ТРЦ “Подоляни”, ПП Маківський, ВАТ “Оріон”, Фабрика меблів “Нова”, АТ “Технологія”), а також частково с. Байківці, Гаї Ходорівські, Гаї Гречинські, Гаї Чумакові, х.Сабашиха, Лозова, Шляхтинці, Гаї Шевченківські, Стегниківці, Курники.

6 черга – місто Тернопіль (споживачі, що вимикаються відповідно до 4 черги ГПВ – вулиці Бродівська 44-60, Лук’яновича, Гріга, Поліська, Промислова, “Штучна шкіра”, “Вінітекс”, “Вінісан”, ТОВ “Юла”, “Екер”, “Інтенс”, ЗАТ”Лілея”, “Тернобудплюс”, “Надзбруччя”, “Машинобудівний завод”, “ЗЗВ і БК”, Екперементально-механічний завод, “Спеценерго”, “Молода Гвардія”, ПАТ “Топільче”, ТОВ “САЮЗ”, “Ірена”, ВКП “Ватра”, ТОВ “Люїзо”, “Лотос риба”, “Епіцентр-К”, Тяга, “Галичина Ласунка”, “Тернопільгазпостач”, “Промбаза”, “Тернобудмеханізація”, “Автобаза”, “Стелар”, ВАТ “Екор”, “Будіндустрія”, УВТК “Тернопільбуд”, “Галичина ласунка”, Продбаза, “Метінвест”, “Волхграніт”, “Тернопільський завод металоконструкцій”, ТОВ “Опентек”, ТОВ “Водаленд”, ТОВ “Домобудівник”, ПАТ “ДПЗКУ” Тернопільський КХП, промисловий сектор по вул.Гайова, “Енергоконструкція”, “Рейв Техно”, “Інтеграл”, “Алтек”, “Ремпобуттехніка”, “Будіндустрія”), а також частково с. Біла, Чистилів.