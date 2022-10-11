09:54 | 12.10.2022
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По Львову завдано ракетного удару, частина міста знову без електропостачання

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У Львові вдень 11 жовтня під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Після цього у місті виникли проблеми з електроенергією та зв’язком.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Попередньо: удар по об’єкту енергетики у Львівській області. Залишайтесь у укриттях! Не розповсюджуйте фотографії, відео та чутки», – прокоментував голова військової адміністрації області Максим Козицький.

Мер Андрій Садовий також підтвердив вибухи та проблеми з електрикою.

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