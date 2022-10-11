На Тернопільщині поліція затримала на хабарі заступника голови ОТГ

Посадовцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

Викрили протиправну діяльність заступника голови однієї з ОТГ співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчого відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції. В ході слідства правоохоронці задокументували факт вимагання від місцевого мешканця 500 доларів США неправомірної вигоди. За вказану суму посадовець обіцяв внести інформацію до підсистеми «Шлях» для виїзду за кордон.

Затримали посадовця під час одержання ним 22 000 гривень «винагороди». Заступник голови ОТГ затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводяться заходи з встановлення інших посадових осіб, причетних до вказаної корупційної схеми.

Заходи з викриття протиправної діяльності посадовця проводилися спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури.

За скоєне може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.