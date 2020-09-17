Почаївська громада отримає 3,8 мільйона грн.

Почаївська міська рада прийняла участь та виграла грант на впровадження проекту «Покращення якості та доступності соціальних послуг в Почаївській ОТГ через створення Центру надання соціальних послуг». Кошти надаються Японським фондом соціального розвитку через Міжнародний банк реконструкції та розвитку та будуть спрямовуватись на придбання сучасного обладнання, меблів та ремонту приміщень. Протягом наступних двох років в Почаївській ОТГ повноцінно запрацює Центр надання соціальних послуг, що дасть змогу безпосередньо надавати якісні послуги максимально наближено до людей, а також буде створено молодіжний центр – сучасний простір, в якому молодь матиме можливості для саморозвитку та втілення ідей для покращення якості життя в громаді. Саме на базі молодіжного центру, до кінця реалізації проекту, планується утворити молодіжну раду, яка буде безпосередньо брати участь та впливати на прийняття рішень органами місцевого самоврядування.

Реалізація проекту буде здійснюватися під контролем Міністерства соціальної політики України та в партнерстві з Українським фондом соціальних інвестицій.