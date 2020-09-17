17 вересня – День рятівника. Це свято об’єднує всіх, хто стоїть на захисті населення та територій від пожеж, наслідків стихійних лих, виробничих аварій та катастроф. Тих, хто щомиті готовий прийти на допомогу людям, які потрапили в надзвичайну ситуацію. З Днем Рятівника, збігається й інше, не менш важливе свято – День ікони Божої Матері «Неопалима купина», яка є святинею для людей, які борються з вогнем. Вважається, що ця ікона є захисницею від пожеж та блискавок і особливим образом Пресвятої Богородиці, який допомагає пожежникам, рятувальникам в їх небезпечній роботі. Закономірно, що й урочистості з нагоди Дня рятівника відбулись саме біля Каплиці ікони Божої Матері «Неопалима купина», яка розташована в м.Тернопіль на території обласного Управління ДСНС.

Коронавірус вніс свої корективи, тож аби не наражатися на небезпеку усі присутні користувались засобами індивідуального захисту, дотримувались соціальної дистанції та необхідних карантинних обмежень.

Звертаючись з вітальним словом, з нагоди професійного свята, начальник Управління полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей висловив колегам-рятувальникам, щиру подяку за врятовані життя, вірність присязі, героїзм, відвагу, рішучість та самовідданість під час виконання службових обов’язків. Побажав міцного здоров’я, добра та злагоди. «Нехай реалізовуються ваші життєві плани та збуваються мрії, кожен день життя буде світлим, сонячним та дарує радість життєвих перемог, а Господь береже вас, ваші родини та Україну!» – наголосив він та відзначив, що напевно, не існує більш небезпечної, відповідальної та важливішої професії. Її обіймають люди з великою силою волі, які здатні пожертвувати своїм життям, заради життя ближніх, люди, які незважаючи ні на що, готові кинутися на допомогу.

У своїй промові він також подякував колишнім співробітникам, ветеранам та пенсіонерам пожежно-рятувальної служби. Згадав й тих, хто пішов у вічність… Їх світлу пам’ять присутні вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам’ятника ліквідаторів аварії на ЧАЕС і пам’ятних меморіальних дошок ветерану, полковнику Леоніду Кудринському, начальнику караулу СДПЧ-14 старшому лейтенанту Ростиславу Манащуку та командиру відділення ППЧ-13 Роману Гралюку.

Привітати рятувальників завітали перші особи області – голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш та начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, генерал поліції третього рангу Олександр Богомол. Почесні гості в своїх привітаннях бажали співробітникам ДСНС успіхів у нелегкій роботі. Вони відзначили, що сьогодні Служба порятунку гідно виконує поставлені державою завдання. Під час ліквідації пожеж та наслідків інших надзвичайних подій і ситуацій рятувальники щодня підтверджують свій високий професіоналізм, а їх щоденна діяльність є свідченням про те, що в лавах Державної служби України з надзвичайних ситуацій згуртувались сміливі та мужні люди, сильні духом, загартовані часом і випробуваннями.

За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня рятівника кращих співробітників підрозділів Управління ДСНС України у Тернопільській області було нагороджено черговими спеціальними званнями, почесними грамотами, відзнаками та іншими заохоченнями.