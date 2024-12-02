Поліцейські Кременеччини впіймали злочинний дует

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує двом мешканцям району. Молодики вчинили злочин за який їм доведеться відповісти перед законом. Повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Оперативники територіального підрозділу поліції встановили, що двоє місцевих жителів 2002 років народження вчинили крадіжку. Підозрювані розбили металопластикові двері та проникли до приміщення торгового закладу, що в Почаєві. З каси молодики викрали готівку в сумі 10 000 гривень та продукти харчування. Своїми протиправними діями зловмисники завдали збитків власникам магазину на суму 21 000 гривень.

Їх затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Відомості про подію слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.