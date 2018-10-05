Поліцейські Лановеччини отримали унікальне спорядження

Посол європейської молоді від України Давид Андрощук мав можливість подарувати поліцейське спорядження британського зразка працівникам Лановецького відділення поліції (ВП) Кременецького ВП ГУНП у Тернопільській області. Зокрема світловідбивальні чохли-бронежилетів, тактичні пояси, кобури, чохли для кайданків, чохли для газових балончиків й тримачі для кийків.

Думаю, можу сміливо сказати, що це унікальне спорядження в Тернопільській області. І це тільки початок нашої співпраці, – каже чоловік.