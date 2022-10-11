Поліцейські розшукують шахраїв, які виманили у пенсіонерки з Тернополя 2 500 доларів

Потерпіла думала, що допомагає родичці, яка нібито потрапила у ДТП, а згодом з’ясувалося, що потрапила у шахрайську пастку.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 75-річної жительки обласного центру про те, що невідомі особи шляхом обману виманила у неї 2 500 доларів. Зі слів потерпілої, в обідню пору на її домашній телефон зателефонувала невідома жінка, яка назвалася лікаркою. Незнайомка повідомила пенсіонерці, що її сестра потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, тому потребує негайної операції і гроші на її проведення. Далі у слухавці жінка почула інший голос, схожий на голос сестри. Родичка почала просити про допомогу.

Псевдолікарка почала квапити пенсіонерку, аби та швидше передала гроші. Під час розмови незнайомка дізналася від потерпілої, що її родичка проживає одна в селі, а син служить в ЗСУ. Відтак шахрайка швидко зорієнтувалася і повідомила, що за грошима прийде знайомий її племінника, який зараз перебуває у Тернополі.

Пенсіонерка необачно назвала свою домашню адресу. Через півгодини до її квартири прийшов незнайомець, якому вона віддала 2500 доларів.

Потерпіла після дзвінка шахрайки намагалася дотелефонуватися до сестри, проте та не брала слухавку. На зв’язок вийшла вже після того, як тернополянка передала гроші аферистові.

Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські застерігають жителів області від таких випадків. Не довіряйте телефонним незнайомцям, особливо, коли йдеться про гроші. Ретельно перевіряйте усю інформацію. Насамперед зв’яжіться з родичем, який нібито потрапив у біду та дізнайтеся, чи з ним все гаразд. Якщо з ним немає зв’язку, зателефонуйте до лікарні чи гарячої лінії установи, співробітником якої назвався абонент. У разі дзвінка від «лікаря» та пропозиції скоріше передати гроші не повідомляти своїх особистих даних.

Попередьте своїх батьків, родичів, сусідів похилого віку про такі види шахрайства та застережіть не спілкуватися з незнайомцями та у жодному разі не передавати їм грошей.