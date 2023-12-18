Поліцейські застерігають від шахраїв, які зламують сторінки користувачів соціальних мереж

У пастку шахраїв потрапила жителька м. Бережани, яка думала, що переписується із своєю сестрою в соціальній мережі, однак, як виявилося, що сторінка родички на той момент була вже зламана.

Як встановили працівники поліції, у приватні повідомлення до потерпілої звернулася сестра, яка попросила перерахувати гроші в сумі 8500 гривень нібито за посилку. Кошти пообіцяла повернути ввечері. Жінка перекинула на рахунок гроші, який вказала родичка. Через деякий час до потерпілої зателефонувала сестра і повідомила, що її особисту сторінку зламали шахраї.

За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають громадян бути більш пильними. У подібних випадках краще зателефонувати до родичів чи знайомих та уточнити інформацію, яку просять в месенджерах, щоб в майбутньому не стати жертвою шахраїв.