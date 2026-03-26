Під Бережанами викинули туші мертвих свиней (відео)

Неприємну та потенційно небезпечну знахідку виявили поблизу Бережани. На узбіччі автодороги неподалік міста невідомі особи викинули туші чотирьох мертвих свиней.

Про інцидент повідомили очевидці, які рухалися автомобілем і зупинилися, аби з’ясувати, що саме лежить біля дороги. За їх словами, тушки тварин були просто викинуті у посадці поруч із центральною трасою, йдеться у групі Бережани.

Свідки одразу викликали поліцію. Правоохоронці прибули на місце події для з’ясування всіх обставин.

Наразі невідомо, хто саме залишив мертвих тварин та з якою метою. Такі дії можуть становити загрозу як для довкілля, так і для санітарної безпеки, адже утилізація трупів тварин має відбуватися відповідно до встановлених норм.

Обставини події встановлюються.