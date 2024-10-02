Студентів з Тернополя запрошують на політичну школу для молоді «LEAD:UA»

В Україні відкрили набір на політичну школу для молоді «LEAD:UA 2.0». Проєкт збере представників талановитої молоді з Тернополя та всієї України. Протягом трьох днів у Києві своїм досвідом зі студентами ділитимуться провідні політики, дипломати, успішні держслужбовці, аналітики та політичні консультанти. Організатори – мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр та Фонд Конрада Аденауера (KAS Ukraine). Участь безоплатна.

Як зазначають організатори, учасники політичної школи для молоді зможуть дізнатися про реалії роботи у Верховній Раді України, секрети старту успішної дипломатичної кар’єри, особливості пошуку вакансій на державну службу, побудову іміджу сучасного політика та ключові правила комунікації.

Серед спікерів та лекторів LEAD:UA 2.0 — народні депутати України, дипломати, політичні консультанти, журналісти та провідні експерти, які поділяться зі студентами реальними кейсами та маловідомими тонкощами роботи на державній службі.

«Українська молодь має величезний потенціал — тому важливо підтримувати їхні ініціативи та допомагати їм розвивати таланти. Ми знаємо, як складно знайти себе, коли навколо безліч можливостей — тому запускаємо вже другу політичну школу для тих, хто хоче стартувати у політиці, дипломатії та аналітиці. Конкретні поради, практичні кейси, розмови із експертами, політиками, дипломатами та коло найактивніших студентів — ми створили всі умови для того, аби по завершенню учасники школи могли робити перші кроки до своїх мрій», — діляться у команді організаторів.

На проєкт запрошують повнолітніх студентів, які навчаються на міжнародних відносинах, політології, правознавстві, публічному адмініструванні та інших гуманітарних науках. Попередній досвід неважливий, головне — мотивація та бажання працювати в політиці чи дипломатії та стажуватися в провідних міжнародних установах.



Політична школа для молоді «LEAD:UA» відбудеться в Києві з 30 жовтня по 1 листопада на базі освітньо-культурного Гончаренко центру, що на вулиці Жилянській, 68. Аби подати заявку, необхідно заповнити гугл-форму за цим посиланням, прикріпивши своє резюме. Дедлайн подачі — 12 жовтня включно. Вже 14 жовтня організатори визначать 40 найкращих заявок. Участь у проєкті безкоштовна, витрати на квитки та проживання компенсує Фонд Конрада Аденауера (KAS Ukraine)