Понад 287 мільйонів гривень військового збору спрямували жителі Тернопільщини на обороноздатність країни

Упродовж січня-липня цього року до бюджету надійшло 287,3 млн грн військового збору. Надходження перевищили показник семи місяців минулого року на 40,6 млн гривень.

Лише у липні наші краяни сплатили 40,7 млн грн «патріотичного» збору, що перевищило надходження липня 2022 року на 3,4 млн гривень.

Принагідно нагадуємо, що військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.