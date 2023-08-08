У Тернополі старай чоловік вирвав з рук дитини телефон
Відкрите викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського районного управління поліції мешканцю Чортківського району. Він пограбував неповнолітню.
Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від жительки міста Залізці. Вона розповіла, що в її десятирічної доньки, яка перебуває на лікуванні в одному з медзакладів Тернополя, викрали мобільний телефон.
Працівники поліції оперативно розшукали підозрюваного. Ним виявився 65-річний мешканець Хоросткова. Чоловік, перебуваючи у медзакладі, на коридорі підійшов до дівчинки та забрав з рук телефон. Зловмисник швидко покинув місце злочину, однак, був затриманий працівниками поліції в порядку статті 208 КПК України неподалік лікарні.
Грабіжнику оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення згідно ч.4 ст.186 КК України. Поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів, слідчі дії тривають.