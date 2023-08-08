2,5 млн.грн. виділили для Білобожницької громади через стихійне лихо

25 липня люта стихія пронеслась Білобожницькою громадою та наробила багато лиха у селах: Скомороше, Папірня, Звиняч.

Спеціальними комісіями Білобожницької сільської ради було здійснено об’їзд пошкоджених помешкань з метою оцінки ступеня ураження та відшкодувань збитків. За підрахунками, постраждало більше ста житлових будинків.

Минулого тижня на позачерговому зібранні сесії Білобожницькою сільською радою, за підтримки депутатського корпусу, було виділено 1 200 000 гривень для матеріальної допомоги людям, які постраждали внаслідок стихійного лиха.

Також, згідно Розпорядження голови Тернопільської ОВА Володимир Труш , на матеріальну допомогу постраждалим жителям Скомороше, Папірні та Звиняча було виділено 1 250 000 гривень з обласного бюджету. Завтра, 08 серпня, на засіданні сесії Білобожницької сільської ради дані кошти будуть прийняті до місцевого бюджету і спрямовані на допомогу постраждалим людям.