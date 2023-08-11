Понад пів мільярда податку на прибуток сплатили підприємства Тернопільщини

За сім місяців цього року платники податків – юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 509 млн грн податку на прибуток підприємств. Ця сума перевищує минулорічні показники за аналогічний період на 217,1 млн грн, тобто на 74 відсотки.

При цьому до державного бюджету підприємстваперерахували 457,3 млн грн податку на прибуток, а до бюджетів територіальних громад – 51,7 млн гривень.

Упродовж січня-липня цього року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 8,7 млн грнчастини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 1,8 млн гривень.

Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.