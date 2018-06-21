Посол США Марі Йованович з тернопільськими чиновниками відкрила першу сільську обсерваторію

Перша в Україні сільська шкільна автоматизована обсерваторія з’явилася у Лозівській школі Байковецької ОТГ. Створили її за кошти громади та Сполучених Штатів Америки. До урочистого відкриття долучилися посол США Марі Йованович, голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, голова Тернопільської облради Віктор Овчарук та голова громади Анатолій Кулик.

Відкриття шкільної обсерваторії стало справжнім святом для учнів та місцевих мешканців, адже відтепер завдяки сучасному обладнанню з’явилися нові можливості для дослідження небесних тіл, розвитку науки та покращення знань з астрономії і фізики.

За словами Марі Йованович, створення обсерваторії – дуже хороша новинна історія про партнерство між Сполученими Штатами Америки та України. Завдяки розвитку реформи децентралізації ОТГ отримали нові можливості, а їхні бюджети збільшилися, що дозволяє реалізувати подібні проекти.

«Я була дуже здивована, адже не думала, що приїхавши сюди у невеличку громаду, побачу обсерваторію. Але це дуже важливо, що люди приймають самостійно рішення, йдуть за тими захопленнями й інтересами, які у них є. Студенти та учні мають позитивний приклад того, що якщо ти дуже чогось хочеш і дійсно прагнеш, то зможеш це зробити!», – зазначила посол США.

На важливості децентралізації та розвитку громади, її потенціалу акцентував і голова Тернопільської ОДА. За словами Степана Барни, у порівнянні з 2015 роком бюджет Байковецької громади зріс вдесятеро. Зараз він становить 2,5 мільйони доларів, а до цього – 6 мільйонів гривень.

«За два роки ми встигли багато зробити, адже самі вирішуємо де вкладати кошти. Не даремно, коли почався відбір громад за проектом «Dobre», ми одні із перших виграли конкурс. Ця співпраця вже дала чудові плоди, один з яких – відкриття обсерваторії. На її облаштування з проекту «Dobre» було виділено 260 тисяч гривень, 800 тисяч гривень – кошти з бюджету Байковецької ОТГ», – наголосив Анатолій Кулик.

Також Марі Йованович поспілкувалася зі школярами про їхнє навчання, особисті враження від нової обсерваторії та власні астрономічні спостереження.