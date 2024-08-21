16:38 | 21.08.2024
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Працівниками Тернопільськоїг митниці оформлено 29 826 митних декларацій

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Впродовж січня-липня цього року працівниками Тернопільської митниці оформлено 29 826 митних декларацій.

Із загальної кількості оформлених митних декларацій, 17 887 документів – на вивезення товарів за межі митної території України, 11 937 на їх ввезення. Дві декларації оформлено у митному режимі транзит.

За цей час митне оформлення в зоні діяльності Тернопільської митниці здійснювали 996підприємств. У тому числі, 473 субєкти ЗЕД з Тернопільського регіону, 523 з інших регіонів України.

Звертаємо увагу представників бізнесу, у Тернопільській митниці функціонує пять місць, де можна здійснити митне оформлення товарів:

відділ митного оформлення № 1 митного поста “Тернопіль”                        (вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль);
відділ митного оформлення № 2 митного поста “Тернопіль”                        (вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль);
відділ митного оформлення № 3 митного поста “Тернопіль”                          (вул. Лук’яновича Д, 8, м. Тернопіль);
відділ митного оформлення № 4 митного поста “Тернопіль” (майдан Кармелюка, 5, м. Збараж, Тернопiльська обл.);
митний пост “Чортків” (вул. Володимира Великого, 31, м. Чортків, Тернопільська обл.).

 

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