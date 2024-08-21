Працівниками Тернопільськоїг митниці оформлено 29 826 митних декларацій

Впродовж січня-липня цього року працівниками Тернопільської митниці оформлено 29 826 митних декларацій.

Із загальної кількості оформлених митних декларацій, 17 887 документів – на вивезення товарів за межі митної території України, 11 937 – на їх ввезення. Дві декларації оформлено у митному режимі транзит.

За цей час митне оформлення в зоні діяльності Тернопільської митниці здійснювали 996підприємств. У тому числі, 473 суб’єкти ЗЕД з Тернопільського регіону, 523 – з інших регіонів України.

Звертаємо увагу представників бізнесу, у Тернопільській митниці функціонує п’ять місць, де можна здійснити митне оформлення товарів:

• в ідділ митного оформлення № 1 митного поста “Тернопіль” ( вул. Текстильна, 28 а, м. Тернопіль) ;

• в ідділ митного оформлення № 2 митного поста “Тернопіль” ( вул. Текстильна, 38 , м. Тернопіль) ;

• в ідділ митного оформлення № 3 митного поста “Тернопіль” ( вул. Лук’яновича Д, 8 , м . Тернопіль) ;

• відділ митного оформлення № 4 митного поста “Тернопіль” ( майдан Кармелюка, 5, м. Збараж , Тернопiльська обл.) ;

• митний пост “Чортків” ( вул. Володимира Великого, 31 , м. Чортків, Тернопільська обл.).