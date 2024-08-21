Працівниками Тернопільськоїг митниці оформлено 29 826 митних декларацій
Впродовж січня-липня цього року працівниками Тернопільської митниці оформлено 29 826 митних декларацій.
Із загальної кількості оформлених митних декларацій, 17 887 документів – на вивезення товарів за межі митної території України, 11 937 – на їх ввезення. Дві декларації оформлено у митному режимі транзит.
За цей час митне оформлення в зоні діяльності Тернопільської митниці здійснювали 996підприємств. У тому числі, 473 суб’єкти ЗЕД з Тернопільського регіону, 523 – з інших регіонів України.
Звертаємо увагу представників бізнесу, у Тернопільській митниці функціонує п’ять місць, де можна здійснити митне оформлення товарів: