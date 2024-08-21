Тернопільські рятувальники 17 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій

Тернопільська область: протягом доби рятувальники 17 разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Співробітники підрозділів ДСНС в області ліквідували 5 пожеж, 4 з яких виникли на відкритих територіях. Горіла суха трава в с. Конопківка Микулинецької ТГ, с. Вигода Копичинецької ТГ, с. Вербівці Теребовлянської ТГ, с. Бариш Бучацької ТГ та сміття в окремо стоячій господарській будівлі в м. Збараж.

Крім того, надзвичайники двічі залучалися до ліквідації наслідків негоди. Вони здійснили порізку аварійних дерев, що впали на проїжджу частину дороги в с. Дмухівці Козлівської ТГ та на дах приватного житлового будинку в с. Великі Куськівці Борсуківської ТГ.

Також рятувальники 10 разів залучалися до вилучення гнізд небезпечних комах.