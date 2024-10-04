За священники МП, якого мобілузували на Тернопільщині, заступився нардеп-утікач Дмитрук

Представник УПЦ МП Василь Максимишинець заявив, що священника Іоанна Поліщука, начебто примусово мобілізували і везуть у навчальний центр у Рівному

Про це користувач Василь Максимишинець написав на своїй сторінці у соцмережі.

“Зараз мого собрата, священника Іоанна Поліщука силоміць везуть у навчальний центр в Рівненській області для подальшої мобілізації. Він вже більше року звершує духовну опіку над українцями у Німеччині. Але під час перебування в Україні його затримали у ТЦК у місті Кременець, де утримували, щоб потім мобілізувати”, – написав він.

Крім того, він додав, що у Поліщука піднявся тиск, а медичної допомоги не надали.

“Незважаючи на дуже високий тиск, представники ТЦК перешкоджали наданню медичної допомоги”, – уточнив той.

У коментарі для “Еспресо.Захід” у Тернопільському ТЦК та СП повідомили, що особа підлягала мобілізації, закону порушено не було, все в межах чинного законодавства щодо мобілізаційних заходів. Щодо застосування сили до священника, у повідомленні цього не підтвердили.

Представник УПЦ МП Маскимишенець назвав мобілізаційні заходи свавіллям і зневагою до церковних канонів. Каже, що за ними священник не може йти на війну.

За священника УПЦ МП вступився нардеп-утікач Дмитрук

За Іоана Поліщука заступився нардеп-утікач Артем Дмитрук, який незаконно виїхав з України у серпні. На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні. 24 вересня політик розповів, що в Лондоні його затримали співробітники правоохоронних органів. Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.

Артем Дмитрук щодо представників ТЦК, слів не добирав. Називав їх фашистами і бандитами.

“Тільки що фашисти викрали ще одного нашого священника. Під час затримання у батюшки дуже піднявся тиск, але “воїни”не стали возитися з ним і застосували силу. Священнику було відмовлено в медичній допомозі, якої він вкрай потребував! У якому стані о. Іоанн зараз – нікому невідомо. Іоанн зараз – нікому невідомо. За останніми даними: О. Іоанна затримали бандити ТЦК у Кременці Тернопільської області. Туди він приїхав із Німеччини, де понад рік здійснював духовну опіку над українцями, парафіянами УПЦ. Зараз його везуть у навчальний центр у Рівненській області”, – написав нардеп-утікач Дмитрук.

Захід-Експресо