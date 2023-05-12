Православний молодіжний табір “Вірля-2023” на Тернопільщині чекає на молодь України

З благословення митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора на хуторі Вірля Кременецького району Тернопільської області з 15 по 23 липня буде проходити Всеукраїнський православний молодіжний табір “Вірля”.

Метою табору є духовне навчання та виховання православної молоді України, допомога молодим людям в їх духовному розвитку та здобуванні нових знань про Бога та Православну віру.

У програмі табору: ранкові та вечірні молитви; плавання, спортивні та інтелектуальні ігри; майстерки, співи, духовні бесіди зі священиками, ватри.

Коли: з 15 по 23 липня 2023 р.Б.

Вікова категорія: молодь від 15 років!

Дедлайн зголошення: 18 червня 2023 р.Б.

Кількість місць обмежена!

Для участі у таборі заповни зголошення:

https://forms.gle/9hSsSP5M2GCznLoV9

З будь-яких питань та за детальною інформацією звертайтесь за телефоном: +380983728959 або пишіть virlya@cerkva.te.ua

Православний молодіжний табір “Вірля-2023” чекає на молодь України!