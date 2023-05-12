Православний молодіжний табір “Вірля-2023” на Тернопільщині чекає на молодь України
З благословення митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора на хуторі Вірля Кременецького району Тернопільської області з 15 по 23 липня буде проходити Всеукраїнський православний молодіжний табір “Вірля”.
Метою табору є духовне навчання та виховання православної молоді України, допомога молодим людям в їх духовному розвитку та здобуванні нових знань про Бога та Православну віру.
У програмі табору: ранкові та вечірні молитви; плавання, спортивні та інтелектуальні ігри; майстерки, співи, духовні бесіди зі священиками, ватри.
Коли: з 15 по 23 липня 2023 р.Б.
Вікова категорія: молодь від 15 років!
Дедлайн зголошення: 18 червня 2023 р.Б.
Кількість місць обмежена!
Для участі у таборі заповни зголошення:
https://forms.gle/9hSsSP5M2GCznLoV9
З будь-яких питань та за детальною інформацією звертайтесь за телефоном: +380983728959 або пишіть virlya@cerkva.te.ua
Православний молодіжний табір “Вірля-2023” чекає на молодь України!