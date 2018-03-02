Представники «БПП «Солідарність» передали допомогу Тернопільській міській дитячій лікарні

Професійні медичні масажні столи та електроплитку отримала Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня. Благодійну допомогу надала територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

У лікарні є один масажний кабінет, тут раніше були масажні столи радянського типу – без м’якої основи та необхідної комплектації. Упродовж років не було можливості поміняти старий інвентар на сучасний. Як зазначають медичні сестри, масажисти, завдяки наданій допомозі, зараз у масажному кабінеті створені зручні умови для надання пацієнтам якісних медичних послуг.

Тернопільський обласний осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» вже не вперше надає допомогу міській дитячій комунальній лікарні.

– Наша співпраця із міською дитячою лікарнею триває вже кілька років. У червні 2016 року, з нагоди Дня захисту дітей, ми подарували цьому медичному закладу 30 тумбочок. А минулого року до Дня хворого та до Всесвітнього Дня онкохворої дитини лікарня отримала від нашої партії 40 подушок і 15 ковдр. Ми завжди наперед з’ясовуємо, запитуємо у медиків про нагальні потреби і відповідно до них формуємо допомогу. Намагаємося максимально підтримати їх у створенні зручних умов для пацієнтів», – зазначив керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.