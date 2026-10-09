У Підволочиську відбулася акція «СИГНАЛЬ» на підтримку родин полонених і зниклих безвісти

На центральній площі Підволочиська відбулася чергова акція «СИГНАЛЬ», покликана підтримати родини військовополонених та зниклих безвісти й нагадати про тих, на кого досі чекають удома.

Учасники акції об’єдналися, щоб висловити підтримку сім’ям, які щодня живуть у невідомості та сподіваються на повернення своїх рідних.

За кожним безвісти зниклим і кожним полоненим стоїть родина, яка продовжує шукати відповіді, вірити та чекати. Такі зустрічі допомагають нагадувати суспільству, що доля кожного з них важлива і про них не можна забувати.

Організатори дякують усім, хто долучився до акції, за небайдужість, підтримку та єдність.

Також закликають жителів громади приходити на акцію щоп’ятниці, щоб підтримати родини полонених і зниклих безвісти та вкотре нагадати: на кожного з них чекають удома.

Пам’ятаємо. Віримо. Чекаємо. Поверніть героїв додому!